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Aksaray'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Aksaray'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı kazada Fadimana Özkan yaşamını yitirdi, oğlu Abdulsamet ve diğer sürücü yaralandı. Kazanın nedeni araştırılıyor.

AKSARAY'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden Fadimana Özkan (49) yaşamını yitirdi, oğlu Abdulsamet Özkan (15) ile diğer sürücü Doğan Çelik (18) yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Ortaköy ilçesi Ahmetli köyü kavşağında meydana geldi. Doğan Çelik yönetimindeki 06 DDH 702 plakalı otomobil, kavşakta Fadimana Özkan'ın kullandığı 68 AEY 477 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler Doğan Çelik ve Fadimana Özkan ile oğlu Abdulsamet Özkan yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılıp, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Fadimana Özkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Güvenlik kamerası da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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