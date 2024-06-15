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Aksaray'da Trafik Kazası: 5 Kişi Yaralandı

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Aksaray'da hafif ticari aracın trafik ışıklarında bekleyen otomobillere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da, hafif ticari aracın trafik ışıklarında bekleyen otomobillere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Soner Daldalan'ın (32) kullandığı hafif ticari araç, Aksaray-Konya kara yolunun Eşmekaya beldesi ışıklarında bekleyen, Lütfi Yıldız (37) yönetimindeki 07 FF 756 plakalı otomobil ile İbrahim Erkol idaresindeki 68 LC 144 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, Lütfi Yıldız, Gülbahar Oral (65), Sümeyra Daldalan (32), C.D. (9) ve R.D. (3) yaralandı.

İhbar üzerine, bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı ise araç içi kamerası ile bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, arkadan çarpmanın etkisiyle hareket eden araçlar ile çarpışma anı görülüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Aksaray trafik Yaşam Güncel Haberler

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