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Aksaray'da trafik kazası: 5 kişi yaralandı

16 Aralık 2023 17:04 Güncelleme: 17:06 Abone Ol

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ayrıca bir elektrikli bisiklet de zarar gördü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.