Aksaray'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Aksaray'da otomobilin park halindeki araçlara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kartal Elçi (26) idaresindeki 68 TR 656 plakalı otomobil, Aşık Molla Caddesi'nde trafik levhasına çarptıktan sonra park halindeki 3 otomobile çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki Kübra Ş. (27) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.