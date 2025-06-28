Aksaray'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Aksaray'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı
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Aksaray'da park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan kişi yaşamını yitirirken, bir kişi ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Aksaray'da park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Hamza S. idaresindeki 34 HMZ 551 plakalı otomobil, Ankara-Niğde Otoyolu Boğazköy mevkisinde, park halindeki 80 AER 657 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki Tuna S. olay yerinde hayatını kaybetti.

Araçta sıkışan ve ismi henüz öğrenilemeyen kişi, Ortaköy Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
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