Aksaray'da Trafik Kazası: 2 Jandarma Şehit, Bir Vatandaş Hayatını Kaybetti

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY)- Ankara-Niğde otobanı Aksaray yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, 2 jandarma personeli şehit oldu, 1 vatandaş yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Ankara-Niğde otoban yolu Aksaray yakınlarında sabah saatlerinde jandarmaya ait minibüse başka bir minibüs arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 1 astsubay 1 uzman erbaş olmak üzere 2 askeri personel şehit olurken, 1 vatandaş ise vefat etti, 3 vatandaş ise yaralandı.

"Aziz şehitlerimize ve vefat eden vatandaşlarımıza rahmet diliyorum"

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, kazaya ilişkin Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde açıklama yaptı. Kumbuzoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Hepimizi derinden üzen elin bir trafik kazası yaşadık. Jandarma ekiplerimiz emniyet şeridinde bütün kontrollerini yaparken bir minibüsün arkadan çarpması sonucu kaza meydana gelmiştir. Kazada maalesef iki jandarma personelimiz şehit olmuştur, bir vatandaşımız da vefat etmiştir. Yaralı olan vatandaşlarımızın tedavisi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam etmektedir. İkisinin durumu ağır birinin normal, olayla ilgili adli ve idari soruşturmamız sürüyor. Gelişmelerle ilgili bilgiler bilahare sizlerle paylaşılacaktır. Aziz şehitlerimize ve vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da baş sağlığı diliyorum. Hepimiz üzgünüz."