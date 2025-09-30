Aksaray'da Trafik Kazası: 2 Jandarma Personeli Hayatını Kaybetti

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Ankara-Niğde otobanı Aksaray yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 2'si jandarma personeli 3 kişinin kimlikleri belli oldu.

Ankara-Niğde otoban yolu Aksaray yakınlarında jandarmaya ait minibüse başka bir minibüsün arkadan çarpması sonucu hayatını kaybedenlerin Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ve Uzman Jandarma Çavuş Arif Özdemir ile minibüste yolcu olarak bulunan Hışır Cihan olduğu öğrenildi.

Kazada ağır şekilde yaralananların ise minibüs sürücüsü Barış U, Sezai K. ve Selahattin K. olduğu ve yaralıların Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde tedavi altına alındığı bildirildi.

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.