Aksaray'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Aksaray-Nevşehir kara yolu üzerindeki Çağlayan köyü girişinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Kadir Kılınç idaresindeki 33 KNS 08 plakalı hafif ticari araç, Aksaray- Nevşehir kara yolu Çağlayan köyü girişinde Muammer Palta kontrolündeki 68 AAL 007 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, otomobildeki Mine Ö. yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel