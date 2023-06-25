Aksaray'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Bayram tatili için memleketlerine giden ailenin içinde bulunduğu hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada 9 yaşındaki Havva Gül Fırat hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Yoldan geçen bir doktor, yaralılara müdahale etti.

AKSARAY'da, bayram için memleketlerine giden ailenin içinde bulunduğu hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyerlere çarparak takla attı. Kazada aile fertlerinden Havva Gül Fırat (9) öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Ankara- Niğde Otoyolu Ortaköy ilçesi Bozkır köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Şanlıurfa'ya bayram tatili için giden Ahmet Fırat (42) yönetimindeki 34 GB 9028 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı ve ardından takla attı. Kazada, sürücü Ahmet Fırat, eşi Fatma (37), çocukları Şevval (14) ve Havva Gül ile yakınları Ömer Fırat (45) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan Ahmet Fırat, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı.