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Aksaray'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Aksaray'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Türkan Yıldız (41) idaresindeki 68 AAP 694 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Sarıkaraman köyü girişinde A.E. (60) kontrolündeki 68 FA 615 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Yıldız ile Y.E. (41) ve A.E. (16) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Ortaköy Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yıldız, kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
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