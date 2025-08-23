Aksaray'da Trafik Kazası: 1'i Ağır 4 Yaralı

AKSARAY'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Doğantarla köyü kavşağında meydana geldi. Burak Ramazan Koçak (18) yönetimindeki 68 ADZ 036 plakalı motosiklet ile Emin Uysal (63) yönetimindeki 51 HC 016 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada başında kask olan Burak Ramazan Koçak ve arkasındaki Emre Şimşek (18) ile otomobil sürücüsü Emin Uysal ve yanındaki Ümit Türkmen (36) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Burak Ramazan Koçak'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.