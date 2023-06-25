Aksaray'da trafik kazası: 1 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Aksaray'da hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada, sürücü ile araçtaki Ömer (45), Fatma (37), Şevval (14) ve Havva Gül Fırat (9) yaralandı. Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Havva Gül Fırat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza yapan ailenin bayram ziyareti için İstanbul'dan Şanlıurfa'ya gittiği öğrenildi.