Aksaray'da trafik jandarması motosiklet denetimlerini artırdı

Aksaray'da trafik jandarması, motosikletlerin karıştığı ölümlü ve yaralamalı kazalarının önüne geçebilmek için denetimlerini sıklaştırdı. Motosiklet sürücülerinin belgeleri, ruhsatları, kask ve gözlükleri ile motosikletlerin muayeneleri ve sigortaları da denetleniyor.

Aksaray'da trafik jandarması motosikletlerin karıştığı ölümlü ve yaralamalı kazalarının önüne geçilebilmesi için uygulama ve denetimlerini artırdı.

Aksaray'da yaşanan trafik kazalarının önüne geçilebilmesi ve en aza indirilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri, yaz mevsimi nedeniyle trafikte oldukça yoğunlaşan motosikletlere karşı denetimlerini sıklaştırdı. Motosikletle yaşanan kazaların birçoğu ölümle sonuçlanırken, trafik jandarması ekipleri ilçe, belde ve köy yollarında adeta kontrolsüzlüğe geçit vermiyor. Yollarda görev alan trafik jandarmaları tüm motosikletleri bir bir durdurarak kontrol ediyor. Sürücü belgesi, ruhsat, kask ve gözlüğü ile motosikletlerin muayenesi, sigortası da denetleniyor. Denetimler esnasında durdurulan motosikletlerin çalıntı olması, sahte veya ikiz plaka kullanılması ihtimaline karşı plaka ve motor-şase numaralarını kontrol eden trafik jandarmaları, sürücüleri aşırı hız ve dikkatsizliğe karşı da uyarıyor.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Aksaray İl Jandarma Komutanlığınca, motosiklet kazalarının en aza indirilmesine yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyetlerimize aralıksız devam edilecektir" denildi. - AKSARAY