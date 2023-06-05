Aksaray'da tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
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Aksaray'da sebze yüklü tırın devrildiği kazada bir kişi yaralandı.
Aksaray'da sebze yüklü tırın devrildiği kazada bir kişi yaralandı.
Özgür Yıldırım (29) idaresindeki 06 CTH 897 plakalı sebze yüklü tır, Aksaray-Ankara kara yolu Makas mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu tır, çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken ulaşım yeniden normale döndü.
Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Ağıt Erdi Ulukaya - Güncel