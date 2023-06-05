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Aksaray'da tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Aksaray'da tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Aksaray'da sebze yüklü tırın devrildiği kazada bir kişi yaralandı.

Aksaray'da sebze yüklü tırın devrildiği kazada bir kişi yaralandı.

Özgür Yıldırım (29) idaresindeki 06 CTH 897 plakalı sebze yüklü tır, Aksaray-Ankara kara yolu Makas mevkisinde devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu tır, çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken ulaşım yeniden normale döndü.

Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ağıt Erdi Ulukaya - Güncel

Aksaray Güncel Haberler

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