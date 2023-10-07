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Aksaray'da TIR Kazasında Ölü Sayısı 2'ye Çıktı

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında TIR'ın hafif ticari araca çarpması sonucu yaşanan ölümlerle ilgili bilgiler açıklandı. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi ve bir kişinin de hayati tehlikesi devam ediyor. Cenazelerin Nevşehir ve Gaziantep'te defnedilmesi planlanıyor.