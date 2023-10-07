Aksaray'da TIR Kazasında Ölü Sayısı 2'ye Çıktı
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Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında TIR'ın hafif ticari araca çarpması sonucu yaşanan ölümlerle ilgili bilgiler açıklandı. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi ve bir kişinin de hayati tehlikesi devam ediyor. Cenazelerin Nevşehir ve Gaziantep'te defnedilmesi planlanıyor.
ÖLÜ SAYISI 2'YE ÇIKTI
Aksaray'da TIR'ın, yolun sağında park halindeki hafif ticari araca çaptığı kazada, olay yerinde Sami Polat'ın hayatı kaybetmesinin ardından, hastaneye kaldırılan yaralılardan 2 çocuk babası sürücü Sait Boyraz da yaşamını yitirdi. Ölü sayının 2'ye yükseldiği kazada tedaviye alınan Nazlı Polat'ın da hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Sürücü Sait Boyraz'ın cenazesinin Nevşehir'de, Sami Polat'ın da Gaziantep'te toprağa verilmesi planlanıyor.