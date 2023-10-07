Haberler

Aksaray'da TIR Kazasında Ölü Sayısı 2'ye Çıktı

 - Güncelleme:

Güncel Haberler

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında TIR'ın hafif ticari araca çarpması sonucu yaşanan ölümlerle ilgili bilgiler açıklandı. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi ve bir kişinin de hayati tehlikesi devam ediyor. Cenazelerin Nevşehir ve Gaziantep'te defnedilmesi planlanıyor.

ÖLÜ SAYISI 2'YE ÇIKTI

Aksaray'da TIR'ın, yolun sağında park halindeki hafif ticari araca çaptığı kazada, olay yerinde Sami Polat'ın hayatı kaybetmesinin ardından, hastaneye kaldırılan yaralılardan 2 çocuk babası sürücü Sait Boyraz da yaşamını yitirdi. Ölü sayının 2'ye yükseldiği kazada tedaviye alınan Nazlı Polat'ın da hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Sürücü Sait Boyraz'ın cenazesinin Nevşehir'de, Sami Polat'ın da Gaziantep'te toprağa verilmesi planlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sami Polat Gaziantep Nevşehir Aksaray Kaza Güncel Haberler

title