Aksaray'da TIR kazası: 1 ölü, 6 yaralı

AKSARAY'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR, karşı şeride geçerek kamyonet ve otomobile çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, Aksaray- Konya kara yolunun 55'inci kilometresinde meydana geldi. Aksaray'dan Konya yönüne giden Bahattin Yavuz yönetimindeki 06 DD 8108 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek Uğur Özcan (51) yönetimindeki 42 FJB 43 plakalı kamyonet ile Muhammed Fatih Kaymak'ın (31) kullandığı 68 ABM 541 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet ile otomobil yoldan çıkarak şarampole savruldu. Kazada, otomobil sürücüsü Muhammed Fatih Kaymak, babası Mehmet Kaymak (70) ve annesi Yıldız Kaymak (69) ile kamyonet sürücüsü Uğur Özcan ve yanındaki Ümmügülsüm Koçak (42) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yıldız Kaymak, kurtarılamadı.

Kazanın ardından TIR şoförü Bahattin Yavuz gözaltına alındı.