Aksaray'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Aksaray'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Ferudun Şahin idaresindeki 27 APG 903 plakalı tır ile Sedat Atak kontrolündeki 68 FD 186 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara kara yolu 10. kilometresinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada otomobildeki ismi henüz öğrenilemeyen kadın yaralandı.

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.