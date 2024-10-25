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Aksaray'da TIR ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Aksaray'da TIR ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen kazada TIR ile kamyonetin çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi hafif yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AKSARAY'da TIR ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Erdem Ünal (45) yönetimindeki 42 V 6346 plakalı TIR, kavşakta Özcan Elçi (50) yönetimindeki 68 HK 310 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan TIR, yolun kenarındaki bir fabrikanın bahçe duvarına çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonet sürücüsü Özcan Elçi hayatını kaybetti, diğer sürücü Erdem Ünal ve oğlu Yılmaz Ünal (17) hafif sıyrıklarla yaralandı. Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen baba ve oğul, ambulanstaki tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Elçi'nin cansız bedeni de otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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