Aksaray'da TIR'a Çarpan Otomobilin Sürücüsü ve Eşi Hayatını Kaybetti

AKSARAY'da TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Hamza Şabablı (66) ile eşi Suna Şabablı (60) öldü, torunları Suna Şabablı (12) ise yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Ankara- Niğde Otoyolu Sarıyahşi ilçesi Boğazköy yakınlarında meydana geldi. Hamza Şabablı yönetimindeki 34 HMZ 551 plakalı otomobil, Kürşat Gök (48) yönetimindeki 80 657 AER plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobilde sıkışan Hamza Şabablı ile eşi Suna Şabablı yaşamını yitirdi. Çiftin yaralanan torunları Suna Şabablı ise ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.