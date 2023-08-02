Aksaray'da Tehlikeli Yolculuk: Otomobilin Bagajında Seyahat
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Aksaray'da bir kişinin, seyir halindeki otomobilin kapağı açık bagajında tehlikeli şekilde yolculuk yapması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
AKSARAY'da bir kişinin, otomobilin kapağı açık bagajında tehlikeli şekilde yolculuk yapması, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Aksaray- Konya kara yolu Karasu kavşağında saat 19.50 sıralarında bir kişi, seyir halindeki otomobilin kapağı açık bagajında yolculuk yaptı. Tehlikeli yolculuk yapan kişi, o anları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bu sırada yoldan geçen başka araçtaki vatandaşlar ise o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Güncel