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Aksaray'da Tehlikeli Yolculuk: Otomobilin Açık Bagajında Seyahat

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Aksaray'da bir kişinin otomobilin kapağı açık bagajında tehlikeli şekilde yolculuk yapması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

AKSARAY'da bir kişinin, otomobilin kapağı açık bagajında tehlikeli şekilde yolculuk yapması, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntüler, Aksaray- Konya kara yolu Karasu kavşağında saat 19.50 sıralarında çekildi..Bir kişi, seyir halindeki otomobilin kapağı açık bagajında yolculuk yaptı. Cep telefonu kamerasıyla da o anları kaydetmeyi ihmal etmedi. Bu sırada yoldan geçen başka araçtaki vatandaşlar ise o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Aksaray Güncel Haberler

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