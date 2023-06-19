Aksaray'da Tartışma Kanlı Bitti: 13 Yaşındaki Çocuk Bıçaklandı

AKSARAY'da E.Y. (15), tartıştığı V.T.T.'yi (13) bıçakla bacağından yaraladı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi 4691 Sokak'ta meydana geldi. V.T.T. ve E.Y. belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine E.Y., üzerinde taşıdığı bıçakla V.T: T.'yi bacağından yaraladı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı V.T.T. ambulans ile Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan E.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.