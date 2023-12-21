Aksaray'da Tarla Anlaşmazlığı Tartışması Kanlı Bitti

AKSARAY'da Okan İriş, (25) tarla anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı amcası Dursun İriş'i (63), sokak ortasında vücudunun 3 yerinden bıçakla yaraladı. Olay, bugün saat 12.00 sıralarında Eskil ilçesinde meydana geldi. Okan İriş, arkadaşlarıyla sokakta sohbet eden amcası Dursun İriş'in yanına gidip, aralarındaki tarla anlaşmazlığı yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Okan İriş, amcası Dursun İriş'i, sağ bacağı, sol omuz ve kolundan bıçakla yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan Dursun İriş, ihbarla çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Okan İriş de polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel