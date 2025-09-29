Aksaray'da Tandırda Çıkan Yangın İki Evi Sardı

Haberler

Aksaray'da ekmek yaptığı tandırda çıkan alevler, komşu evlere sıçrayarak büyük hasara yol açtı. İtfaiye ekipleri yangını 1.5 saatlik çalışma ile söndürdü.

AKSARAY'da evin bahçesinde ekmek yaptıkları tandırdaki alevler, bir anda müştemilat ve tek katlı müstakil 2 eve sıçradı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Hacılar Harmanı Mahallesi 5844 Sokakta Mehmet Baysal'a ait tek katlı evde çıktı. Ailenin evin arka bahçesinde ekmek yaptığı tandırdaki alevler bir anda yükseldi. Rüzgarın da etkisiyle alevler bitişikteki komşuları Oktay Dinke'ye ait müştemilata sıçradı. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Baysal ve Dinke'nin evlerine de sıçrayan alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1.5 saat süren çalışması ile söndürüldü. İki evin bir kısmı ile müştemilatın tamamı kullanılmaz hale geldi.

Polise yangının çıkış nedenini anlatan ev sahiplerinden Oktay Dinke, "Komşum tandırda ekmek yaparken, alevler benim evin depo olarak kullandığım müştemilata sıçradı." dedi.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA

