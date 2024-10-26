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Aksaray'da Takla Attı: 5 Yaralı

Aksaray'da Takla Attı: 5 Yaralı
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Aksaray'da kontrolden çıkan bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu İstanbul'dan gezi amaçlı gelen 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AKSARAY'da sürücüsünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkan otomobil, şarampole devrilip takla attı. Kazada, İstanbul'dan gezmek için Aksaray'a gelen araç içindeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Aksaray- Akın köyü yolunun 1'inci kilometresinde meydana geldi. İstanbul'dan Aksaray'a gelen Yusuf Taşkıran (46) yönetimindeki 59 ZH 337 plakalı otomobil, sürücüsünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkıp şarampole takla attı. Kazada Yusuf Taşkıran, arkadaşları Lütfü Akpolat (49), Mahmut Boz (39), Tahir Şemin (58) ve Hasan Boz (62) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayı polise anlatan Yusuf Taşkıran, "İstanbul'dan Aksaray'a gezmeye geliyorduk. Otobanda navigasyon bu yolu gösterdi. Yolda virajlıymış, direksiyon hakimiyetini kaybedip tarlaya takla attık." dedi.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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