Aksaray'da Tabancayla Yaralanma Olayı

AKSARAY'da parkta tabancayla karın boşluğundan vurulan Feyza Ö. (28), yaralandı. Feyza Ö., tabancanın babasına ait olduğunu, cebinden çıkarırken kendini vurduğu öne sürdü.

Olay, saat 14.00 sıralarında Tacin Mahallesi'nde meydana geldi. Feyza Ö., parkta oturduğu sırada cebinden çıkarmaya çalıştığı babasına ait tabanca ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun Feyza Ö.'nün sol karın boşluğuna isabet etti. Kanlar içinde kalan Feyza Ö., bağırarak yardım istedi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Feyza Ö., Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tabancanın babasına ait olduğunu, cebinden çıkarırken kendini vurduğunu söyleyen Feyza Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.