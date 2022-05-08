Aksaray'da süt toplama kamyonuna çarpan motosiklet sürücüsü öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aksaray'da süt toplama kamyonuna çarpan motosiklet sürücüsü öldü

AA - Hacı Özkan - Güncel
 - Güncelleme:
Aksaray'da süt toplama kamyonuna çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Aksaray'ın Eskil ilçesinde süt toplama kamyonuyla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Eskil ilçesinde süt toplama kamyonuyla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

İdris Helvacı (45) idaresindeki motosiklet, Karayağmur Yaylası'nda, Cafer Enes Mutlu (21) yönetimindeki 68 HV 816 plakalı süt toplama kamyonuyla çarpıştı.

Kazayı görenler durumu, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldıran İdris Helvacı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA / Hacı Özkan - Güncel

Aksaray, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title