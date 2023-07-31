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Aksaray'da Şüpheli Şahsın Üzerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde jandarma ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir şahsın üzerinde yaptıkları aramada 4 ayrı uyuşturucu madde ve kullanma aparatı buldu. Gözaltına alınan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

Aksaray'da durumundan şüphelenilen şahsın üzerinde arama yapan jandarma ekipleri, 4 ayrı uyuşturucu madde ve kullanma aparatı ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Ortaköy ilçesinde devriye atan Ortaköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurdu. Kimlik kontrolü ve Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusundan geçirilen şahsın tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen jandarma ekipleri, Ortaköy Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde şahsın üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada şahsın üzerinden; 6 gram metamfetamin, 25 gram kubar esrar, 2 gram toz esrar, 6 adet psikotrop hap ve 2 adet uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere ilçe jandarma komutanlığına götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Ortaköy Aksaray Güncel Haberler

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