Aksaray'da sulama kanalında ceset bulundu, üvey oğlu itiraf etti

Aksaray'da sulama kanalında hareketsiz yatan kadının cesedi bulundu. Kadının üvey oğlu, araç içinde boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Boşanma aşamasındaki eşi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

AKSARAY'da sulama kanalında cesedi bulunan Şengül Keleş'i araç içinde boğarak öldürdüğünü itiraf eden üvey oğlu Özgür Keleş (20) tutuklandı, boşanma aşamasındaki eşi Yavuz Keleş (49) ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Laleli Mahallesi'nde cumartesi günü saat 21.00 sıralarında sulama kanalında hareketsiz yatan kadını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerince, suyun az olması nedeniyle tabanı balçığa dönüşen kanaldan çıkarılan kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Şengül Keleş'in yeğeni Uğur B.," Savcılıktan olayın nasıl olduğunu öğrenip, şüpheliler hakkında şikayetçi olacağız ve bu olayında sonuna kadar takip edeceğiz" dedi.