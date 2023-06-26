Aksaray'da sulama kanalında ceset bulundu, şüpheli üvey oğlu tutuklandı

Aksaray'da sulama kanalında cansız bedeni bulunan Şengül Keleş soruşturmasında şüpheli olarak gözaltına alınan üvey oğlu Özgür Keleş, cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. "Şengül Keleş'i evin önünde araç içinde boğarak öldürdükten sonra sulama kanalına götürüp attım" diyen Özgür Keleş (20) tutuklandı.

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray'da sulama kanalında cansız bedeni bulunan Şengül Keleş soruşturmasında şüpheli olarak gözaltına alınan üvey oğlu Özgür Keleş, cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. "Şengül Keleş'i evin önünde araç içinde boğarak öldürdükten sonra sulama kanalına götürüp attım" diyen Özgür Keleş (20) tutuklandı.

Aksaray'da öldürülen ve DSİ sulama kanalında cesedi bulunan Şengül Keleş ile ilgili soruşturmada polis cinayetin; maktulün ikinci evliliğinden üvey oğlu olan Özgür Keleş tarafından işlendiğini ortaya çıkardı.

Gözaltında iken cinayeti itiraf eden Keleş'in, "Şengül Keleş'i, evin önünde araç içinde boğarak öldürdükten sonra sulama kanalına götürüp attım" dediği öğrenildi. Şengül Keleş'in, Özgür Keleş'ten sürekli şiddet gördüğü ve bu nedenle de zaman zaman hastaneye tedavi için başvurduğu, gördüğü şiddet nedeniyle de 6 ay önce evi terk edip, boşanma kararı aldığı belirtildi.

Gözaltına alınan Şengül Keleş'in boşanma aşamasındaki eşi Y.K. serbest bırakılırken, üvey oğul Özgür Keleş ise emniyet sorgusunun ardından bugün çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.