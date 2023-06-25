Aksaray'da sulama kanalında ceset bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı

Aksaray'da sulama kanalında bulunan bir kadın cesediyle ilgili eşi ve üvey oğlu gözaltına alındı. Şüphelilerden Ö.K'nin suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Cesedin Şengül K'ye ait olduğu belirlendi.

Aksaray'da bir kadının cesedinin sulama kanalında bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Laleli Mahallesi'nde sulama kanalında dün vatandaşlar tarafından bulunan cesedin, 45 yaşındaki Şengül K'ye ait olduğu belirlendi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kadının ölümüyle ilgili eşi Y.K. (49) ile üvey oğlu Ö.K'yi (20) gözaltına aldı.

Ö.K'nin emniyette suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Ö.K'nin, sürekli kavga ettikleri Şengül K'yi, olay günü evin bahçesinde darbettiği, öldüğünü anlayınca kanala attığını söylediği bildirildi.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şengül K'nin, Y.K. ile boşanma aşamasında olduğu, 6 ay önce kızıyla ayrı bir evde yaşamaya başladığı öğrenildi.