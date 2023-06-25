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Aksaray'da sulama kanalında ceset bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı

Aksaray'da sulama kanalında ceset bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı

Güncel Haberler

Aksaray'da bir kadının cesedinin sulama kanalında bulunmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Laleli Mahallesi'nde sulama kanalında dün vatandaşlar tarafından bulunan cesedin, 45 yaşındaki Şengül K'ye ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kadının ölümüyle ilgili eşi Y.K. (49) ile üvey oğlu Ö.K'yi (20) gözaltına aldı. Şengül K'nin, Y.K. ile boşanma aşamasında olduğu, 6 ay önce kızıyla ayrı bir evde yaşamaya başladığı öğrenildi.

Aksaray'da bir kadının cesedinin sulama kanalında bulunmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Laleli Mahallesi'nde sulama kanalında dün vatandaşlar tarafından bulunan cesedin, 45 yaşındaki Şengül K'ye ait olduğu belirlendi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kadının ölümüyle ilgili eşi Y.K. (49) ile üvey oğlu Ö.K'yi (20) gözaltına aldı.

Şengül K'nin, Y.K. ile boşanma aşamasında olduğu, 6 ay önce kızıyla ayrı bir evde yaşamaya başladığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Ağıt Erdi Ulukaya - Güncel

Aksaray Güncel Haberler

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