Aksaray'da sulama kanalında ceset bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı

Aksaray'da bir kadının cesedinin sulama kanalında bulunmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Laleli Mahallesi'nde sulama kanalında dün vatandaşlar tarafından bulunan cesedin, 45 yaşındaki Şengül K'ye ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kadının ölümüyle ilgili eşi Y.K. (49) ile üvey oğlu Ö.K'yi (20) gözaltına aldı. Şengül K'nin, Y.K. ile boşanma aşamasında olduğu, 6 ay önce kızıyla ayrı bir evde yaşamaya başladığı öğrenildi.