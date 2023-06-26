Aksaray'da sulama kanalında cesedi bulunan kadının üvey oğlu tutuklandı

Laleli Mahallesi'nde sulama kanalında dün vatandaşlar tarafından bulunan cesedin, 45 yaşındaki Şengül K'ye ait olduğunun belirlenmesi üzerine gözaltına alınan eşi Y.K. (49) ile üvey oğlu Ö.K. (20) adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Ö.K. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Y.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyette suçunu itiraf ettiği öğrenilen Ö.K'nin, sürekli kavga ettikleri Şengül K'yi, olay günü evin bahçesinde darbettiğini, öldüğünü anlayınca kanala attığını söylediği belirtilmişti. Şengül K'nin, Y.K. ile boşanma aşamasında olduğu, 6 ay önce kızıyla ayrı bir evde yaşamaya başladığı öğrenilmişti.