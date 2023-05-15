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Aksaray'da sulama kanalına düşen çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Aksaray'da sulama kanalına düşen çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Aksaray'da dengesini kaybederek sulama kanalına düşen 8 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Aksaray'da dengesini kaybederek sulama kanalına düşen 8 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yunus Emre Mahallesi'ndeki sulama kanalına düştükten sonra akıntıya kapılan 8 yaşındaki Ahmet Tuğra Lal, çevredeki vatandaşlarca sudan çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Lal'ı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedavi gören Lal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA / Ağıt Erdi Ulukaya - Güncel

Aksaray Güncel Haberler

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