Aksaray'da sulama kanalına düşen çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
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Aksaray'da dengesini kaybederek sulama kanalına düşen 8 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Aksaray'da dengesini kaybederek sulama kanalına düşen 8 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Yunus Emre Mahallesi'ndeki sulama kanalına düştükten sonra akıntıya kapılan 8 yaşındaki Ahmet Tuğra Lal, çevredeki vatandaşlarca sudan çıkarıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Lal'ı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Tedavi gören Lal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Ağıt Erdi Ulukaya - Güncel