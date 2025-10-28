Haberler

Aksaray'da Sokakta Kavga: 16 Yaşındaki Genç Bıçakladı

Güncelleme:
Aksaray'da bir sokakta meydana gelen kavgada 16 yaşındaki M.E.K., tartıştığı 24 yaşındaki Ömer Ibar'ı sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay sonrası kaçan M.E.K. için polis ekipleri çalışma başlattı.

AKSARAY'da sokakta çıkan kavgada M.E.K. (16), tartıştığı Ömer Ibar'ı (24) sırtından bıçakladı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta henüz bilinmeyen nedenle Mehmet Efe K. ile Ömer Ibar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine M.E.K., Ömer Ibar'ı sırtından bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan Ömer Ibar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan M.E.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Haber- Kamera: : Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
