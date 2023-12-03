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Aksaray'da Sokak Kavgası: Genç Bıçaklandı

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Aksaray'da sokakta tartıştığı 2 kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralanan S.A., hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

AKSARAY'da S.A. (15), sokakta tartıştığı 2 kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.

Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Coğlaki Mahallesi'nde, sokakta meydana geldi. S.A., sokakta karşılaştığı ve tanımadığını öne sürdüğü 2 kişiyle belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki kalçasından bıçakla yaralanan S.A. kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken o esnada S.A., kendisini cep telefonuyla arayan kişilere "Beni bıçakladılar. Hastaneye gelin" diyerek bilgi verdi. Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Aksaray Saldırı Güvenlik 3. Sayfa Güncel Haberler

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