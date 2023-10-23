Aksaray'da Sokak Düğününde Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Aksaray'da sokak düğününde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı kavgaya karışan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Olay, 2 gün önce saat 23.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi 4784 Sokak 80 numaralı ikamet önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokakta yapılan düğün merasiminde aralarında husumet bulunan Dursun Canlı, (38), Ayhan A. (34) ile Mahmut B. (47), Mehmet B. (29) ve Kemal B. (26) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın küfürleşme ve sonrasında kavgaya dönüşmesi sonucu şahıslar birbirlerini darp ederken araya giren diğer davetliler ortalığı sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre sonra düğün yerinden ayrılmak isteyen Dursun Canlı ve Ayhan A. arkadaşlarının bulunduğu araca binerek yola çıktı. Evin önünden ayrılmak üzereyken Kemal B. belindeki ruhsatsız tabancayı çıkartarak toplam 6 kişinin bulunduğu araca ateş açtı. Rastgele araca yönelik açılan ateşte araç içinde yolcu konumunda bulunan Dursun Canlı ve Ayhan A. isabet eden mermilerle yaralandı. Dursun Canlı sağ sırt kısmından, Ayhan A. ise sağ kolundan yaralanırken, düğün davetlileri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken yaralanan 2 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Dursun Canlı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Ayhan A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

3 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı

Olayın ardından Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalıma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan 3 şüphelinin peşine düştü. Yapılan çalışmalar sonucu Mahmut B., Mehmet B. ve Kemal B. saklandıkları ikamette yapılan operasyonla yakalandı. Suç aleti olan ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheliler gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine götürüldü. Burada ifadeleri alınan şüphelilerden Kemal B. silahı kendisinin ateşlediğini belirterek, suçunu itiraf etti. Sorguları tamamlanan 3 şüpheli Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi. - AKSARAY