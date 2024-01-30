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Aksaray'da Sobadan Sızan Gazdan Etkilenen 3 Kişi Tedavi Altına Alındı

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Aksaray'ın Çimeliyeni köyünde bulunan müstakil evde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Tedavileri için Konya'ya sevk edilen 3 kişinin durumu ise kontrol altında.

Aksaray'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı.

Çimeliyeni köyündeki müstakil evde kömür sobasından sızan karbonmonoksitten etkilenen Kadir K. (26) ve eşi Hatice K. (23) ile Yasin Aras İ, yakınları tarafından baygın bulundu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 3 kişi, buradaki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Aksaray Konya Olaylar Güvenlik Sağlık Güncel Haberler

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