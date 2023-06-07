Aksaray'da Sivil Eğitim Uçağı Düştü: 2 Yaralı

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Ortaköy ilçesinde düşen sivil eğitim uçağındaki 2 kişinin yaralandığını açıkladı.

Vali Aydoğdu, AA muhabirine, İstanbul'dan kalkan eğitim uçağının motor arızası nedeniyle ilçeye bağlı Bozkır ve Sarıkaraman köyleri arasındaki bir arsaya düştüğünü söyledi.

Özel bir şirkete ait eğitim uçağında iki pilot bulunduğunu aktaran Aydoğdu, "Otobanın 700 metre uzağında bir arsaya düştü. Pilotlarla telefonla görüştüm, durumları iyi." dedi.

Pilotların Hakan Zengin ve Hakan Göktürk olduğu öğrenildi.

Kazada hafif yaralanan pilotlardan Hakan Göktürk de Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yaptıklarını ve ilçenin üzerindeyken uçağın motorunun güç kaybettiğini ifade etti.

Motordaki güç kaybı sonrası planlayarak inmeye çalıştıklarını anlatan Göktürk, "Güzel, teker koyduk. Gittik ama çukura girdik. Ön teker çukura girdiği için de takla attık. İkimiz de iyiyiz, bir sıkıntı yok." diye konuştu.