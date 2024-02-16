Aksaray'da sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

AKSARAY - Aksaray'da gece saatlerinde başlayan sis sabahın erken saatlerinde tüm şehri etkisi altına aldı. Şehir merkezinde de etkili olan yoğunun sis karayollarında görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü.

Aksaray'da gece yarısı başlayan ve kısa sürede şehri etkisi altına alan yoğun sis sabahın erken saatlerinde tüm şehri etkisi altına aldı. Şehir merkezinde de etkili olan yoğun sis özellikle yüksek kesimlerde ve karayollarında etkisini artırdı. Yoğun sis nedeniyle karayollarında görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken sis Aksaray - Ankara, Konya, Nevşehir ve Adana karayollarında etkili oldu. Kenti kaplayan sis karayolları ve şehir merkezinde etkisini halen sürdürüyor. Yoğun sis nedeniyle trafikte de araçlar yer yer seyretmekte zorluk çekti.