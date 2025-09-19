Aksaray'da Silahlı Saldırı: 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Aksaray'da ağabeyinin silahla vurduğu çocuk, hastanede yaşamını yitirdi.

Hassas Mahallesi'nde ağabeyi Ömer T.'nin (19) vurduğu Umut T. (9), tedavi gördüğü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anne Medine T.'nin (40) ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Hassas Mahallesi'nde aynı sokakta oturan Ömer T. (19) ile Kuddisi A. (24) arasında 12 Eylül'de henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Ömer T, Kuddisi A.'yı silahla yaralamıştı.

Eve gelen Ömer T, annesi Medine ve Umut'u da silahla vurup intihar girişiminde bulunmuştu.