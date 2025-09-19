Haberler

Aksaray'da Silahlı Saldırı: 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Aksaray'da, ağabeyi tarafından silahla vurulan 9 yaşındaki Umut T., hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayda anne Medine T.'nin de yaralandığı öğrenildi.

Aksaray'da ağabeyinin silahla vurduğu çocuk, hastanede yaşamını yitirdi.

Hassas Mahallesi'nde ağabeyi Ömer T.'nin (19) vurduğu Umut T. (9), tedavi gördüğü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anne Medine T.'nin (40) ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Hassas Mahallesi'nde aynı sokakta oturan Ömer T. (19) ile Kuddisi A. (24) arasında 12 Eylül'de henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Ömer T, Kuddisi A.'yı silahla yaralamıştı.

Eve gelen Ömer T, annesi Medine ve Umut'u da silahla vurup intihar girişiminde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
