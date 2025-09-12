Haberler

Aksaray'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı, Fail İntihar Girişiminde Bulundu

Aksaray'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı, Fail İntihar Girişiminde Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da bir genç, tartıştığı komşusunu, ardından annesini ve kardeşini vurarak intihar girişiminde bulundu. Olayda yaralananların durumu ağır.

Aksaray'da bir kişi tartıştığı komşusunu, kendi annesini ve kardeşini vurduktan sonra intihar girişiminde bulundu.

Hassas Mahallesi'nde aynı sokakta oturan Ömer T. (19) ile Kuddisi A. (24) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ömer T. silahla Kuddisi A'ya ateş edip kaçtı.

Eve gelen Ömer, annesi Medine (40) ve kardeşi Umut'u da başından vurarak aynı silahla kendisine ateş etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ömer, anne Medine ve kardeşi Umut'un durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Polis kolundan yaralanan Kuddisi A'yı tedavisinin ardından gözaltına aldı.

Görgü tanığı komşu Ahmet Acar, gazetecilere, balkonda oturduğu sırada silah sesleri duyduğunu söyledi.

Ömer'in çok efendi biri olduğunu ve bunu yaptığına hala inanamadığını belirten Acar, hemen polise ve sağlık görevlilerine haber ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
Atletico Madrid, Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün'ü transfer listesine ekledi

Galatasaray'ın yıldızını Atletico Madrid'e istiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Bilal Kutlualp'ten Kerem Aktürkoğlu transferi için olay iddia

Kerem Aktürkoğlu transferi için olay iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.