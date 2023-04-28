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Aksaray'da silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Aksaray'da silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Güncel Haberler

Aksaray'da çıkan kavgada silahla yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da çıkan kavgada silahla yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Büyük Bölcek Mahallesi'ndeki iş yerinde mobilya imalatı yapan Ali Uçak (20), henüz kimliği belirlenemeyen zanlılarla tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Uçak, tabancayla başından ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Uçak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

Ali Uçak Aksaray Güncel Haberler

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