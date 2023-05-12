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Aksaray'da silahlı kavgada ağır yaralanan genç hastanede öldü

Aksaray'da silahlı kavgada ağır yaralanan genç hastanede öldü

Güncel Haberler

Aksaray'da silahla kavgada ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Aksaray'da silahla kavgada ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Ali Uçak (20) yaşam mücadelesini kaybetti.

Uçak'ın cenazesinin otopsinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

Büyük Bölcek Mahallesi'ndeki iş yerinde 28 Nisan'da çıkan silahlı kavgada başından ağır yaralanan Ali Uçak hastaneye kaldırılmıştı. Gözaltına alınan Raşit S. (34) ile Nebi K. (27) tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

Ali Uçak Aksaray Güncel Haberler

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