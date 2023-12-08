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Aksaray'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda bir şüpheli tutuklandı

8 Aralık 2023 11:37 Son Güncelleme: 11:38 Abone Ol

Aksaray'da gerçekleştirilen operasyonda silah kaçakçılığı yapan bir şüpheli tutuklandı. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.