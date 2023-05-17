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Aksaray'da şiddetli rüzgar tozu dumana kattı

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Aksaray'da şiddetli rüzgar tozu dumana kattı Şiddetli rüzgar yer yer 22 kilometre hıza çıktı Aksaray'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar şehirde tozu dumana kattı.

Aksaray'da şiddetli rüzgar tozu dumana kattı

Şiddetli rüzgar yer yer 22 kilometre hıza çıktı

AKSARAY - Aksaray'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar şehirde tozu dumana kattı. Poşetler havada uçuştu, tabelalar yıkıldı, ağaçlar rüzgara güçlükle dayanabildi.

Aksaray'da akşam saatlerinde aniden başlayan şiddetli rüzgar şehirde tozu dumana kattı. Poşetlerin havada uçuştuğu, reklam tabelalarının kısmen yıkıldığı şehirde görüş mesafesi de yer yer 200 metreye kadar düştü. Saatte 22 kilometreye kadar ulaşan şiddetli rüzgar nedeniyle trafikte de olumsuzluklar yaşandı. Şehrin yüksek kesimlerinde de oldukça etkili olan şiddetli rüzgar adeta kum fırtınası görüntülerini aratmadı. Ağaçların güçlükle dayanmaya çalıştığı şiddetli rüzgarda poşetlerde havada uçuştu. Şehir genelinde rüzgar halen etkisini sürdürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Can - Güncel

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