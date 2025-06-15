Aksaray'da Sıcak Hava Balonu Kazası: Pilot Hayatını Kaybetti

1) AKSARAY'DA SERT İNİŞ YAPAN SICAK HAVA BALONU SÜRÜKLENDİ; PİLOT ÖLDÜ, 12 YARALI (2)

10 KİŞİ TABURCU OLDU

Aksaray'da Endonezyalı turist kafilesini gezdiren sıcak hava balonunun anlık rüzgar değişimi nedeniyle sert iniş yapıp, sepetin sürüklendiği kazada yaralanan 12 kişiden 10'u taburcu oldu. 10 kişinin konakladıkları Nevşehir'e gidecekleri öğrenildi. Tedavisi devam eden 2 yaralanın da talepleri üzerine Nevşehir'e sevk edileceği belirtildi.

BAKANLIK: İNCELEME BAŞLATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, bugün sabah saatlerinde Aksaray Ihlara bölgesinden havalanan bir sıcak hava balonunun, kalkış sonrası hava koşullarındaki ani değişim nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldığı belirtilerek, "Yaralanan yolcular hastaneye sevk edilmiş olup 12 yolcu tedavi altına alınmıştır. Balonun pilotu ise ne yazık ki meydana gelen sert iniş neticesinde hayatını kaybetmiştir. Kalkış anında meteorolojik şartların uçuşa elverişli olduğu, ancak bölgede beklenmedik şekilde rüzgarın çıkması sonucu iniş kararı alındığı anlaşılmıştır. Olayla ilgili olarak Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı (UEİMB) tarafından teknik inceleme süreci başlatılmıştır. Gelişmeler anlık olarak takip edilmektedir" denildi.

===================================

2) 'BEN İÇİNDEKİ CANDAN SORUMLUYUM' DEDİKTEN SANİYELER SONRA MİNİBÜSÜYLE YAYAYA ÇARPTI

ADANA'da yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı İbrahim K. (65), tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra yaşamını yitirdi. Minibüs şoförü Y.E.Ç.'nin (29), sohbet ettiği yolcuya, "Herhalde biri altımızda kaldı. Bırak gelsin baba, ben içindeki candan sorumluyum. Ben sürüyorum, sen keyfine bak" dedikten saniyeler sonra yaşanan kaza, araç kamerasına yansıdı.

Kaza, 2 Haziran saat 15.30 sıralarında Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Y.E.Ç. yönetimindeki minibüs, yaya geçidinin olmadığı noktadan yolun karşısına geçemeye çalışan İbrahim K.'ye çarptı. Kazada, savrulup, başını asfalt zemine çarpan İbrahim K. yaralandı. Araçtan inen Y.E.Ç.'nin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından İbrahim K., Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İbrahim K., 10 Haziran günü hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Y.E.Ç. ise sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAZA KAMERADA

Bu arada kaza sırasında sürücü Y.E.Ç.'nin yolcuyla sohbet ettiği anlar, agüvenlik kamerasına yansıdı. Sohbet sırasında Y.E.Ç.'nin "Herhalde biri altımızda kaldı. Bırak gelsin baba, ben içindeki candan sorumluyum. Ben sürüyorum, sen keyfine bak" dedikten sonra İbrahim K.'ye çarptığı anlar görüntüye yansıdı. Görüntülerde, kazanın ardından yolcuların panikle bağırdığı ve sürücünün aşağı indiği anlar yer aldı.