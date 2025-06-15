Aksaray'da Sıcak Hava Balonu Kazası: 1 Pilot Hayatını Kaybetti, 31 Yaralı

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Aksaray'da meydana gelen iki sıcak hava balonu kazasında bir pilot hayatını kaybetti, 31 kişi ise yaralandı. Olaylarda 19 Endonezyalı turist ve 12 Hindistanlı turist hafif yaralarla hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da meydana gelen iki ayrı sıcak hava balonu kazasında 1 pilot hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, AA muhabirine, Ihlara Vadisi'nden Hasan Dağı yönüne kalkış yapan sıcak hava balonunun Gözlukuyu köyü yakınlarında sert iniş yaptığını belirtti.

Kazada pilotun hayatını kaybettiğini ifade eden Kumbuzoğlu, 19 Endonezyalı turistin ise yaralandığını söyledi.

Pilotun ayaklarının ipe dolandığı için sepetten düştüğünü kaydeden Kumbuzoğlu, "Maalesef pilotumuz sepetin altında kalıyor ve vefat ediyor. Turistlerimizin durumları iyi. Ambulanslarla hastaneye kaldırdık. Tetkikleri yapılıyor." diye konuştu.

Güzelyurt'taki kazada 12 kişi yaralandı

Ihlara Vadisi'nden kalkış yapan başka bir sıcak hava balonunun da Güzelyurt ilçesine bağlı Belisırma köyü yakınlarında sert iniş yaptığı, Hindistanlı 12 turistin hafif yaralandığı ve hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
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