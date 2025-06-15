Aksaray'da Sıcak Hava Balonları Düştü: 1 Ölü, 19 Yaralı

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Aksaray'da iki sıcak hava balonunun düşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı. Olayın meydana geldiği Gözlükköyü mevkisine acil ekipler sevk edildi.

1) AKSARAY'DA 2 SICAK HAVA BALONU DÜŞTÜ: 1 ÖLÜ, 19 YARALI

AKSARAY'da 2 sıcak hava balonu, havalandıktan kısa süre sonra düştü. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

Kapakdokya'nın başlangıç noktası olan Aksaray'ın Güzelyurt ilçesindeki Ihlara Vadisi'nden havalanan 2 sıcak hava balonu, belirlenemeyen nedenle Gözlükköyü mevkisinde düştü. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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