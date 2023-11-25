Aksaray'da Sebze ve Meyve Yüklü Kamyon Operasyonu: 22 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Aksaray'da polis, sebze ve meyve yüklü bir kamyon üzerinde operasyon düzenledi. Narkotik köpeği Bixi'nin yardımıyla yapılan aramada, salatalıkların arasına gizlenmiş 22 kilo 850 gram skunk uyuşturucu madde bulundu.

Aksaray'da sebze ve meyve yüklü kamyona yönelik operasyon yapan polis, narkotik köpeği Bixi ile yaptığı aramada salatalıkların arasına gizlenmiş 22 kilo 850 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirdi.

Olay, Aksaray - Adana Karayolu üzeninde bulunan uygulama noktasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Osmaniye'den İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri Aksaray Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde şehir girişinde pusuya yattı. Plakası önceden belirlenen kamyonun il sınırlarına girmesi üzerine operasyon için düğmeye basan NSM ekipleri M.G. idaresindeki kamyonu durdurarak kamyonun kasasında hassas burunlu narkotik detektörü Bixi isimli köpekle arama yaptı. Yapılan aramada salatalık kasalarına köpeğin tepki vermesi üzerine salatalıkların arasına gizlenmiş 9 paket halinde 22 kilo 850 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Kamyon sürücüsü M.G. gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY